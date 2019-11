Estatuto do Cuidador concretizado este mês

Hoje comemora-se o Dia do Cuidador. A data, que presta homenagem a todos aqueles que se dedicam aos que não podem cuidar de si próprios (sejam idosos, pessoas com deficiência, demências ou doenças crónicas), reveste-se de um significado especial na nossa Região, coroando um ano frutífero na luta pelo reconhecimento da figura do cuidador informal e seus direitos, plasmada na criação...