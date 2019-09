Estamos preparados para tempestades e inundações todos os anos?

As conclusões do ‘Relatório Especial sobre Oceano e Criosfera num Clima em Mudança’, ontem apresentado, deixam avisos sérios ao território marítimo onde está inserido o arquipélago da Madeira. As alterações climáticas e o aquecimento global estão a tornar o Atlântico Norte na região mais pobres do mundo em abundância de peixe e um dos pontos onde se vai intensificar a turbulência...