Tem sido pouco usual o Marítimo receber um dos ditos três grandes do futebol nacional na abertura da I Liga do futebol português. Aconteceu a 18 de Agosto de 2013 quando os verde-rubros de Pedro Martins abriram as hostilidades da temporada oficial vencendo o Benfica nos Barreiros por 2-1, com golos de Sami e Derley. Desse ‘onze’ sobra apenas Ruben Ferreira, que até deve ser titular...