O treinador do Marítimo, José Gomes, afirmou ontem que a equipa madeirense está mais confiante, mas espera dificuldades diante do Sporting, no encontro de segunda-feira, da 18.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Os ‘verde rubros’ não perdem há seis jogos, cinco para o campeonato, enquanto o conjunto lisboeta vem de duas derrotas e perdeu três das últimas quatro partidas. A...