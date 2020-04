António Costa admitiu que as I e II Ligas de futebol podem ser concluídas em Junho e Julho, de acordo com a proposta já apresentada pelo organismo que tutela o futebol profissional em Portugal. Em entrevista ao Expresso, o primeiro-ministro referiu ainda várias soluções possíveis quanto à organização dos jogos, nomeadamente ao nível do público, garantindo que ainda existe tempo...