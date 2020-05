Após as vistorias efectuadas a todos aos estádios da I Liga durante todo o dia de terça-feira, foram, para já, nove os estádios anunciados pela Liga Portugal e pela FPF para receberem os jogos das 10 jornadas em falta para o término do campeonato, depois de aprovados pela Direcção Geral da Saúde. Entre eles, naturalmente, está o Estádio do Marítimo, como seria de esperar. Recorde-se...