Estádio do Mar é palco de boa memória

O Nacional não perdeu nas últimas seis deslocações ao Estádio do Mar, palco onde volta amanhã, em jogo da 2.ª jornada da II Liga. A última vez que lá jogaram, também no escalão secundário, os alvinegros empataram 2-2, com golos de Camacho e Vítor Gonçalves, que deverá falhar o jogo de amanhã por lesão.

Mas a tradição indica que o Estádio do Mar é um palco de boa memória para o Nacional....