Está preso por deitar fogo a cinco carros

Um antigo emigrante madeirense em França, de 44 anos, solteiro e residente nos Canhas, começou a ser julgado ontem, no Juízo Central Criminal do Funchal (Edifício 2000), por ter ateado fogo a cinco automóveis estacionados na vila da Ponta do Sol na madrugada de 27 de Novembro de 2018. É acusado de cinco crimes de incêndio.

Foi já no decorrer do presente ano que a Polícia Judiciária...