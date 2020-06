Assinala-se hoje o Dia Mundial do Ambiente, uma celebração que merece especial destaque tendo em conta as melhorias que ocorreram a vários níveis fruto do maior confinamento da população mundial devido à pandemia da Covid-19. Em entrevista ao DIÁRIO, a secretária Regional do Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas, Susana Prada, fala das prioridades do Governo nesta...