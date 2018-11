Está de regresso o Festival Gastronómico do Atlântico

Está quase a chegar a segunda edição do Festival Gastronómico do Atlântico. O evento volta a ser organizado pela OF Agency, com o apoio do DIÁRIO, e o Chef Octávio Freitas, que no ano passado foi o grande impulsionador do projecto que começou com o lançamento do seu livro ‘50 Melhores Restaurantes’, será novamente o anfitrião da iniciativa que conta com a participação de vários...