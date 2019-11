Essência do Vinho promete grandes emoções

A precisamente uma semana da abertura oficial no Centro de Congressos, a Essência do Vinho - Madeira 2019 volta a assumir um programa de excelência onde os vinhos e os produtores portugueses estarão em foco no Funchal, desta vez de 28 a 30 de Novembro, naquela que será a próxima edição desta que é maior experiência do sector na Região.

Somando as dezenas de produtores que voltarão...