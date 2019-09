Essência do Vinho - Madeira regressa de 28 a 30 de Novembro

Mais de mil vinhos em prova aberta, entre referências consagradas e novidades, de produtores conceituados no panorama vínico nacional e internacional, provas comentadas e sessões de cozinha ao vivo. É isto que propõe a maior experiência do vinho na Madeira, de 28 a 30 de Novembro, no Centro de Congressos do Casino da Madeira. Referimo-nos à oitava edição do evento Essência do Vinho...