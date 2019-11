Já falta pouco para o Centro de Congressos receber a Essência do Vinho - Madeira 2019, evento organizado pelo DIÁRIO de Notícias da Madeira e o grupo Essência do Vinho - Revista de Vinhos, com o apoio do IVBAM - Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira, que decorre de 28 a 30 de Novembro. Este ano, o programa está mais completo.

Muitos vinhos, alguns internacionais...