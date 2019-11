‘Terras do Avô’ lança espumante de ir à lua

Há um novo espumante, na Madeira, feito a 100% com uvas colhidas em solo regional, da casta verdelho, e que foram vindimadas em 2015. Chama-se ‘Terras do Avô - SoCa 50’ e será hoje lançado oficialmente no dia em que se assinala a grande abertura de mais uma edição da ‘Essência do Vinho’, no Centro de Congressos.

De acordo com a mentora do projecto, Sofia Caldeira, este é um espumante...