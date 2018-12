Sandra Martins Fernandes , actual treinadora do Madeira Andebol SAD, foi homenageada pela Câmara Municipal de Esposende, no passado sábado, com a atribuição da medalha de mérito desportivo.

Refira-se que a actual técnica da SAD feminina é natural de Esposende e foi ai onde começou a prática do andebol. Depois vestiu ainda a camisola do Colégio de Gaia, tendo depois nos anos noventa...