A recriação da espetada original madeirense, tal como era confeccionada no século XVII, reuniu ontem, no Montado da Esperança, em São Roque, dezenas de pessoas no arranque da Festa da Alegria.

“Segundo os historiadores e os arqueólogos foi aqui que nasceu a espetada madeirense. Os pastores subiam à serra para tosquiarem os animais e no final do dia faziam um braseado com carne de...