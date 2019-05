‘Especialmente’ de nível Mundial

A Madeira continua a viver momentos de grande importância no desporto ao nível internacional, desta feita no desporto adaptado, onde estará representada por três atletas em Campeonatos do Mundo.

O trabalho feito há décadas pelo Clube Desportivo ‘Os Especiais’ tem vindo a ‘produzir especialmente’ atletas de craveira mundial, como são os casos de Francisco Gouveia, Sandra Sousa, no...