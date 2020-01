A selecção portuguesa de andebol viu ontem esfumar-se o sonho de uma qualificação inédita para as meias-finais do Euro’2020, ao perder por 29-24 com a Eslovénia, muito por força de uma segunda parte menos conseguida e também por uma dualidade de critérios da dupla de arbitragem proveniente da Dinamarca, que por algumas vezes veio mesmo a prejudicar Portugal com decisões erradas....