Esgrima arranca com supertaça

A época regional de esgrima arranca amanhã, com a disputa da Supertaça 2019, agendada para o centro comercial La Vie, no Funchal.

Nas pistas, entre as 10h30 e as 13 horas, estarão em duelo os últimos campeões da Taça da Madeira e do Campeonato Regional.

Este ano, pela primeira vez, a supertaça terá duelos em vários escalões, desde os iniciados aos seniores, quer em femininos quer em masculinos. Para além dos duelos na arma florete, haverá também competição em espada, arma que a Associação de Esgrima da Região Autónoma da Madeira (AERAM) voltou a reavivar no calendário regional da época passada.

Destaca-se a presença do árbitro internacional português Miguel Machado, que esteve recentemente no mundial que se realizou na Hungria, e que na qualidade de director técnico da Federação Portuguesa de Esgrima, também irá orientar uma formação de arbitragem na Madeira, durante o fim-de-semana.

A realização da prova no La Vie resulta de uma parceria estabelecida entre as partes, tendo em vista a promoção do desporto e das actividades físicas saudáveis, neste caso particular a divulgação da esgrima como actividade eficiente para o desenvolvimento físico e mental dos jovens.

Em relação à época que se avizinha, Marco Freitas, presidente da direcção da AERAM, sublinha que “trará novos desafios para uma modalidade ainda em crescimento”, e que parcerias como esta são sempre bem vindas.

A reconstrução da Sala de Armas do Funchal, que começou recentemente e tem vindo a ser acompanhada pelas entidades regionais competentes, a necessidade de renovar a Sala de Armas de Santana, a promoção de um curso para treinadores em parceria com FPE, e a realização de uma prova nacional na Madeira são alguns dos desafios que a direcção da AERAM espera levar a bom porto.