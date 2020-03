O projecto ‘Bode Inspiratório’ propõe-se a lançar, todos os dias, um capítulo de um folhetim à antiga, em que participam mais de 40 escritores em isolamento. A iniciativa começou, ontem, dia 23 de Março, com Mário de Carvalho e terminará no final de Abril, com Luísa Costa Gomes.

“Este projecto surgiu desta situação em que nos encontramos, de isolamento social e de nós pensarmos:...