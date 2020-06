A EB1/PE dos Ilhéus, no Funchal, foi a vencedora da IV edição do Prémio Nacional do Conto em Filosofia para Crianças 2020.

O trabalho elaborado pelos alunos do 4ºA contou com a coordenação pedagógica das professoras Margarita Câmara e Catarina Teixeira, que desafiaram os mais pequenos a lançar ideias e a confrontar pontos de vista, elaborando um conto nesta altura de pandemia. Um...