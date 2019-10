Escola da Ribeira Brava deve estar concluída no início do próximo ano

O presidente do Governo Regional esteve, ontem à tarde, na Ribeira Brava para a inauguração do Caminho Agrícola do Chapim, no Campanário. Na ocasião, garantiu que um dos próximos investimentos é um outro caminho “importante” e admite que as obras da escola da Ribeira Brava decorrem a bom ritmo.

“Aqui na Ribeira Brava, um dos caminhos que queremos fazer neste mandato, que é importante,...