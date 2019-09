No seguimento da reportagem “Avaliação interna sob suspeita na Escola da Ponta do Sol”, publicada na edição do Diário de Notícias no dia 24 de agosto de 2019, a Presidente do Conselho Executivo da ESB da Ponta do Sol, professora Ricardina Andrade, vem por este meio, ao abrigo dos artigos 24.º e seguintes da Lei da Imprensa, exercer o seu direito de resposta à publicação já mencionada....