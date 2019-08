Escaldão no IMI teve pouco efeito na recuperação de imóveis

Cerca de um ano após a Câmara Municipal do Funchal ter decidido triplicar as taxas do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) a 141 prédios devolutos da cidade, quase todos os edifícios abrangidos continuam desocupados, sem utilização e a degradar-se. Neste momento só há cinco obras em curso, que abrangem oito dos prédios identificados.

Para já, resume-se a cerca de 6 por cento a taxa...