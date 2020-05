Com a temperatura do ar a subir acima dos 30 graus centígrados e a da água do mar a atingir amenos 22 graus, o anunciado domingo escaldante - sobretudo na costa sul da ilha da Madeira - voltou a proporcionar grande afluência às praias. A juntar ao céu limpo em todo o Arquipélago, o dia ainda mais quente e seco em relação a sábado fez de algumas praias locais de quase romaria. Para...