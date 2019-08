O julgamento de um agricultor de 55 anos condenado por ameaçar ferir com uma foice uma vizinha terá de ser repetido, pelo menos parcialmente, devido à deficiente gravação de um depoimento no Juízo Local da Ponta do Sol. A decisão é do Tribunal da Relação de Lisboa, que foi favorável a um recurso do arguido.

Na génese do processo está um incidente ocorrido a 31 de Julho de 2017, no...