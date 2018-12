O Marítimo regressou ontem às vitórias na Liga feminina de futebol com um triunfo, pela margem mínima (0-1), no reduto do Vilaverdense e com Érica Costa a ser a figura do encontro ao apontar o golo que valeu os três pontos às verde-rubras.

Apesar do triunfo as insulares mantiveram o oitavo lugar no campeonato mas estão agora a apenas dois pontos do quarto lugar.

Nesta 10.ª jornada...