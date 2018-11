As equipas do CS Madeira e do Marítimo somaram derrotas nos encontros realizado ontem, no continente, a contar para a II Divisão feminina de voleibol.

O Madeira não teve argumentos para contrapor ao maior poderio do Desportivo das Aves, líder do campeonato, acabando por perder por 3-0, com parciais de 25-8, 25-19 e 25-17, num jogo que teve o tempo total de 1 hora e 4 minutos.

A formação...