Equipas do CAB querem fechar 2019 a ganhar

As duas equipas do CAB Madeira entram em acção esta tarde, em partidas a contar para as principais ligas de basquetebol. A formação feminina recebe o Vitória de Guimarães, os masculinos deslocam-se a Aveiro para enfrentar o Illiabum, em ambos os casos com a firme predisposição de terminar o ano de 2019 com vitórias.

Na Liga masculina, a formação comandada por João Paulo Silva tem...