As equipas de ténis de mesa da Ponta do Pargo obtiveram resultados distintos nos jogos de ontem, a contar para as divisões principais. Enquanto os masculinos foram vencer a casa do Novelense por 3-2, a formação feminina foi derrotada, pelo mesmo resultado, nos Açores, pelo Juncal.

Em Novelas, a equipa comandada por Ricardo Freitas, que na véspera já tinha ganho em casa do Ala Nun’Álvares...