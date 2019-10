Equipa mantém Diogo e Calado para 2020

Diogo Cago e o madeirense Victor Calado voltam a ser a dupla responsável para representar a equipa Play Auto Açoreana Racing para a época de 2020 do Campeonato dos Açores de Rali.

A informação foi feita pela própria equipa após o final da derradeira prova do campeonato de 2019, que terminou no passado sábado na ilha do Pico.

Nesta oitava edição do Pico Play Auto Açoreana Rali, a...