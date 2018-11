O profissional do Palheiro Golf Luís Franco liderou a equipa Fly Masters, que conquistou o 6.º lugar no Mateus Rosé Pro-Am, prova que encerrou, ontem, o programa oficial do Solverde Campeonato Nacional PGA, competição da PGA de Portugal e da Federação Portuguesa de Golfe, disputada no Oporto Golf Club, em Espinho.

Luís Franco, na sequência do 20.º lugar (com 13 pancadas acima do...