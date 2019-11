Equilíbrio das contas trava corte nas taxas

A redução da taxa de IRC, de 13 para 12%, nos primeiros 15 mil euros de matéria colectável, deverá ser a principal alteração ao quadro fiscal da Região, no próximo ano. O objectivo é baixar o imposto sobre os lucros das Pequenas e Médias Empresas, como já aconteceu em anos anteriores.

O Governo Regional já anunciou esta medida, no debate do programa no parlamento e Miguel Albuquerque...