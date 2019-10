Arranca ao final desta tarde um dos campeonatos mais pobres de sempre do principal escalão do futsal sénior regional, no que diz respeito ao número de equipas.

Apenas sete clubes mostraram interesse em participar numa competição, que obrigará a que em todas as jornadas uma equipa seja obrigada a folgar.

Como o São Roque do Faial subiu aos nacionais e o Jardim da Serra e Sporting do...