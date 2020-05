O coordenador do Sindicato dos Professores da Madeira (SPM), Francisco Oliveira, saiu, ontem, satisfeito de uma audição na Comissão de Educação, depois de ter escutado vários deputados a comprometerem-se em trabalhar no sentido de minimizar as consequências do desgaste e envelhecimento da classe docente. Em discussão esteve uma petição do SPM que recolheu 3.640 assinaturas. O dirigente...