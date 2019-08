Entrada com o pé direito

No primeiro pontapé de saída para ambas as formações na nova época desportiva, Marítimo e Vitória de Setúbal protagonizaram ontem à tarde um espectáculo intenso, principalmente no segundo tempo, no entanto e de forma natural, dado que estamos no início de época, ambas as equipas foram demostrando algum défice físico com o decorrer da partida.

O início de jogo foi contido para ambas...