Ensino tecnológico, escola encerrada e reforma dos docentes

Com a solução encontrada para a recuperação do tempo de serviço dos professores vinculados à Região, a secretaria regional de Educação resolveu um dos maiores desafios que tinha em mãos. Com esse acordo, que teve efeitos já em 2019 e se prolongará até 2025, o último ano foi de ânimos mais leves para o sector da Educação, mas a lei da antecipação das reformas dos docentes ainda está...