O ministro da Ciência e do Ensino Superior afirmou, esta sexta-feira, que o ensino superior “vai ser de certeza presencial” a partir do novo ano lectivo e que deve dar o exemplo de como aprender a viver com a pandemia.

“Vai ser de certeza presencial, disso temos a certeza”, declarou o ministro Manuel Heitor, à margem de uma iniciativa sobre o pós-covid-19, no Instituto Politécnico...