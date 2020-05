O próximo dia 1 de Junho deverá ser de grande azáfama junto das escolas uma vez que, nessa data dá-se a reabertura das creches e do ensino pré-escolar, a retoma das aulas presenciais para 11.º e 12.º anos (ainda que apenas nas disciplinas de exames nacionais) e o regresso dos Cursos Profissionais e dos Cursos de Educação e Formação. Nesse mesmo dia, os alunos do 8.º ano do Conservatório...