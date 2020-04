Ensino enfrenta

Quisemos, por isso, saber que implicações esta nova realidade do ensino a distância e do tele-ensino coloca a todos, ouvindo quem sabe e quem já está a viver esta nova realidade.

Mesmo assim, o que se percebe é que há um empenho de todas as partes para que o sistema funcione, mesmo que com todas as limitações inerentes e onde se pede, sobretudo, bom senso da parte dos diversos intérpretes.

Esta situação entronca com um outro desafio que se coloca às famílias. Em muitos casos, com os pais em trabalho presencial ou teletrabalho, existe uma dificuldade real em prestar o apoio devido aos filhos. De igual modo, este modelo de ensino à distância implica que haja meios tecnológicos suficientes no agregado familiar o que, como é lógico, não é líquido que aconteça numa família com vários filhos e, eventualmente, com pais em teletrabalho.

Para os professores e para as escolas o desafio passa, em grande parte, por readaptar e reinventar o método de ensino e tudo aquilo que estava planificado para este último período, naturalmente com um recurso fundamental e obrigatório às novas tecnologias. E se para uns esta vertente mais técnica será relativamente fácil de ultrapassar, para outros, menos familiarizados com as tecnologias, a tarefa afigura-se árdua.

O método tradicional de ensino, na sala de aula e com a relação directa professor-aluno, deixa, por agora, de fazer parte da equação. Em princípio será por um espaço temporal curto - o terceiro período - no entanto a incerteza sobre a evolução deste vírus mortal não permite que se façam grandes estimativas a este respeito.

À força da pandemia do novo coronavírus, a Educação vive por estes dias um desafio sem precedentes nos tempos mais recentes. Que atinge toda a estrutura educativa, desde a escola, os professores e educadores, os alunos e as suas famílias, todos eles confrontados com uma nova realidade que obriga a adaptações e improvisos num curto espaço de tempo.

1Se é verdade que o ensino está historicamente ligado à sala de aula, ao relacionamento presencial professor/aluno, esperamos que o rendimento escolar seja minimamente afectado por esta nova realidade. Não podemos esquecer que a mudança foi repentina e inesperada. Toda a mudança é difícil de assimilar e concretizar. Contudo, há um conjunto de docentes, de medidas, de planificações, de procedimentos em diferentes escolas, a fazer tudo por tudo, para que os nossos alunos possam continuar a desenvolver as suas aprendizagens. O trabalho, mais do que nunca, deverá ser colaborativo e cooperativo, envolvendo toda a comunidade escolar. Por outro lado, considero que felizmente, muitos dos nossos alunos já disponham de uma experiência acumulada numa variedade de recursos informáticos e de ferramentas virtuais, utilizadas em diferentes plataformas, onde os discentes usufruíam de apoios em algumas disciplinas, contribuindo para o sucesso educativo dos mesmos. O uso dos tablets e respectivos manuais digitais para os alunos do 5.º ano também criaram hábitos, experiências e ferramentas de estudo, que poderão actualmente ser uma mais-valia para esta nova realidade que estamos a viver nas nossas escolas. A maior penalização advirá principalmente da falta de meios de alguns alunos ou das limitações existentes em alguns agregados familiares.

2Primeiro a informação deve ser clara, objectiva e precisa. Os Pais e Encarregados de Educação deverão ser informados de todo o processo, como se pretende implementar e como a escola está organizada para dar resposta aos seus educandos. Depois devemos apostar no acompanhamento à distância. Os alunos e as suas famílias deverão sentir-se acompanhados. Tem de haver um conjunto de docentes, em diferentes disciplinas e em determinadas horas marcadas, sempre prontos a responder a dúvidas, a acompanhar o processo e a apresentar sugestões de melhoria. Na nossa escola em particular, criamos “contas de email” para todos os alunos que não tinham email escolar e como temos o domínio alojado no Google optamos pela plataforma de e-learning Google Classroom que com esta configuração garante maior segurança, pois só podem aceder utilizadores do domínio que a escola detém. O site da escola está permanentemente actualizado e a página no “Facebook” é outro dos veículos de comunicação e partilha de informação. O papel do director de turma é fundamental. Ele mais do que ninguém conhece o seu aluno e a sua realidade familiar. Ele terá que coordenar pedagogicamente a sua turma, bem como estar disponível e responder de forma precisa, rápida e encorajadora aos nossos alunos e famílias. Também o professor de educação especial, bem como o serviço de psicologia escolar têm um papel muito importante, acompanhando à distância os casos que por eles são apoiados, ou outros que sejam solicitados.

3Mesmo sabendo que é uma tarefa árdua e desafiante, o apoio do núcleo familiar é fundamental. A organização é essencial, bem como a calendarização das diferentes tarefas e actividades. O cumprimento das regras e dos horários pré estabelecidos na programação televisiva e no apoio escolar têm que ser tidos em conta. Para essa organização é também importante o apoio da escola, não só a nível pedagógico, nas tarefas estabelecidas, evitando a sobreposição de trabalhos e prazos de realização rígida de diversas tarefas. Na nossa escola criámos um horário específico para cada turma para este 3.º período para facilitar a implementação dessa rotina que é necessária no momento que vivemos. A escola deverá colaborar com algumas famílias na possibilidade de empréstimo de computadores e portáteis. A escola também deverá ajudar, dentro das suas possibilidades, em determinados aspectos sociais e económicas, sendo o veículo intermediário na resolução de problemas reais, que infelizmente existem em alguns núcleos familiares.

4Esperemos que não. Quando tudo normalizar, quando o novo ano lectivo arrancar teremos uma “escola diferente”. Espero uma escola mais solidária e empenhada. Teremos mais ferramentas e outras experiências vividas, de modo a colmatar possíveis lacunas no processo educativo. Poderemos nalgumas situações reforçar “apoios pedagógicos acrescidos” nalgumas disciplinas, num processo de interdisciplinaridade, onde os projectos de enriquecimento curricular e os clubes poderão ter um papel importante nessa consolidação de conhecimentos. Vamos acreditar que a formação integral do aluno aprende-se também com as relações com os outros, com as emoções e os afectos. Acredito no futuro. Acredito que os nossos alunos sairão “desta tempestade” mais fortes, mais coesos e mais autónomos para enfrentar novos desafios.