As autoridades - Capitania, Inspecção Ambiental e Câmara do Funchal - estão a tentar apurar a origem de uma grande mancha que era visível ontem na baía do Funchal, com o rasto a ter início na zona do Lido e a se estender, de forma mais diluída, até à zona do Lazareto.

Várias pessoas deram conta desse ‘cenário’, questionando sobre a sua origem.

Apesar da situação ainda estar a ser...