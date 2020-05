A energia limpa com origem hídrica que o Governo Regional produz, através da empresa Água e Resíduos da Madeira (ARM), vai duplicar. Para tal, será ampliada a Mini-hídrica da Terça e construídas três novas infra-estruturas com o mesmo objectivo, em três concelhos. Este investimento permitirá a ARM duplicar a sua produção de energia com origem hídrica, contribuindo, desta forma,...