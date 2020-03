Há mais cinema independente em Março na Auditório John Dos Passos, na Ponta do Sol. O Encontro com o Cinema dá continuidade à temporada iniciada em Outubro com três novas sessões nos dias 13, 20 e 27, a última delas enriquecida com uma conversa com o artista plástico João Louro. Esta sexta-feira não há sessão por indisponibilidade da sala.

