Encontro com brasileiro terminou em morte

A morte do cabeleireiro madeirense Ricardo Marques Ferreira continua envolta em algum mistério, uma vez que a arma do crime ainda não terá sido encontrada. No entanto, já foi preso o suspeito do homicídio, um brasileiro de 39 anos, que o cabeleireiro terá conhecido num bar gay em Zurique.

De acordo com o Correio da Manhã, o madeirense terá perdido a vida na sequência de uma discussão...