Empresas não assumem taxa dos plásticos

A posição da ACIF é inequívoca, no que diz respeito ao alargamento da taxa sobre os sacos de plástico. Não são as empresas quem tem de assumir esses custos, mas o consumidor final. A posição, transmitida por Cristina Pedra vem na sequência da decisão do Governo Regional de, em sede do Orçamento para 2019, aumentar a taxa existente, sobre os sacos leves, de 10 para 12 cêntimos, e...