Empresários madeirenses compram Hotel Encumeada

O Hotel Estalagem Encumeada tem novos donos. O empresário ribeira-bravense José Duarte, que há mais de 25 anos construiu a singular unidade hoteleira a quase 1000 metros de altitude numa das encostas do arrebatador vale da ribeira da Ribeira Brava, vendeu esta semana o negócio que explorava desde então. Carlos Caires, antigo proprietário do restaurante Armazéns do Sal, é o sócio-gerente...