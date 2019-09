Empresário madeirense

Até final do ano, a frota pesqueira madeirense na Cidade do Cabo ganha novo aliado, com o lançamento do ‘Leontina Maria’.

A embarcação “desenhada num cartão” por Luís Andrade, seu proprietário, está praticamente pronta para ser lançada ao mar, mas para já, está na fase de acabamentos nos estaleiros Sachal, na zona noroeste da Cidade do Cabo.

O investidor vicentino - com presença em...