O antigo dono da empresa ‘Moviterras - Empresa de Terraplanagens e Fundações’ foi condenado, terça-feira, no Juízo Local Criminal do Funchal, a 7 meses de prisão, com pena suspensa, pela prática do crime de abuso de confiança contra a Segurança Social. Foi ainda condenado ao pagamento de uma indemnização ao Instituto de Segurança Social, em valor que a juíza ‘J1’ não revelou. De...