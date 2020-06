Empresa condenada a pagar 300 mil euros ao fisco

O Tribunal Central Administrativo Sul (Lisboa) decidiu, a 7 de Maio passado, que a empresa madeirense Florasanto tem de pagar cerca de 300 mil euros em impostos relativos aos anos de 2003 a 2006, já que as suas declarações fiscais incluíam custos com trabalhos e facturas que indiciam ser falsos ou simulados.

A empresa sediada no Santo da Serra, que era a entidade que o Governo Regional e as câmaras municipais mais contratavam para operações de reflorestação, foi alvo de uma inspecção da Autoridade Tributária em 2008, que veio a apurar algumas irregularidades nas suas contas. Em concreto, verificou-se que a Florasanto declarou ter gasto cerca de 1,5 milhões de euros em serviços contratados a cinco empresas do sector da construção civil, que lhe fizeram baixar o volume de lucros e, consequentemente, o montante de impostos a pagar. Apurou-se que tais facturas não foram emitidas de acordo com a lei, pois não especificavam a quantidade e denominação dos serviços prestados e não dispunham de anexos com autos de medição. Faltava também a indicação precisa das obras em concreto em que os bens ou serviços foram aplicados, inviabilizando qualquer controlo posterior da efectiva realização dos serviços, violando as formalidades das facturas e documentos exigidas pela legislação tributária.

No âmbito da referida acção inspectiva foram ouvidos alguns dos sócios-gerentes das cinco empresas de construção, que descreveram um quadro nebuloso: negaram ter prestado serviços à Florasanto ou afirmaram que cederam os respectivos livros de facturas em branco em troca do recebimento de valores monetários, sendo esta uma promessa que não chegou a ser cumprida. Entretanto os responsáveis da empresa florestal não aproveitaram a oportunidade para prestar explicações à Autoridade Tributária.

O relatório da inspecção das Finanças concluiu que estava em falta o pagamento de quase 300 mil euros relativos a IRC. A Florasanto não pagou no prazo estipulado pela Autoridade Tributária, optando antes por contestar no Tribunal Administrativo e Fiscal do Funchal a cobrança adicional de impostos. A primeira sentença foi-lhe favorável, com o juiz a concluir que a empresa merecia o benefício da dúvida, no sentido de que as citadas facturas até poderiam corresponder a serviços prestados, dispensando a empresa florestal do pagamento tributário.

No entanto, o Ministério Público recorreu para o Tribunal Central Administrativo Sul, que, agora, reverteu a decisão e mandou avançar a cobrança de impostos. No acórdão do colectivo presidido por Rita Pires lê-se que a Autoridade Tributária estava legitimada para recalcular os valores de IRC a pagar pela Florasanto pois há indícios suficientes de que as facturas são falsas ou de favor, já que não existem documentos comprovativos daqueles pagamentos (foram contabilizados como tendo sido feitos com dinheiro quando valores bem mais modestos de água e luz eram pagos por cheque) e as empresas que as emitiram não tinham alvarás de construção, viaturas ou equipamentos, nem de pessoal inscrito na Segurança Social. Em princípio, esta decisão pode ser objecto de recurso. M. F. L.