Se o acto eleitoral de ontem fosse para a Assembleia da República, a Madeira voltaria a contar com representantes de apenas dois partidos no parlamento nacional: PSD e PS. Apesar de uma diferença de sensivelmente cinco mil votos, entre os dois, no final, cada uma das forças políticas elegeria três dos seis deputados a que Madeira tem direito.

Essa é uma realidade que deverá ter consequências...